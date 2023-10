„Linz leuchtet“ Magischer Lichterglanz erfüllt die bunte Stadt

Linz · Es gibt diese Termine im Kalender, die eine Art feststehende Größe sind. „Linz leuchtet“ heißt es am Samstag, wenn ein buntes Lichtspektakel die historischen Bauten in der Stadt vom Burgplatz über den Buttermarkt bis hin zur Kirche Sankt Martin in ein Farbenmeer taucht. Zwischen 18 und 22 Uhr gibt es dazu an verschiedenen Plätzen Livemusik.

25.10.2023, 11:10 Uhr

Ein buntes Fest der Lichter ist „Linz leuchtet“. Viele der ohnehin bunten Fachwerkhäuser sind am Samstag in magisches Licht getaucht. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge