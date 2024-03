13 neue Stolpersteine für Linz „Es wird einem angst und bange“

Angehörige der Familien hatte Rönz nicht mehr ausfindig machen können. Das Linzer Urgestein Karl-Heinz Wölbert erinnert sich aber sehr gut an die Erzählungen seiner Mutter, die mit der Heddy (Hedwig Wallach) und den Marx-Kindern gespielt habe. „Auf einmal waren sie weg – und kamen nie wieder“, habe die Mutter oft erzählt. Bertha Wallach, nach dem Tod ihres Mannes Joseph Gesellschafterin der Firma Levy Wallach, war mit ihrer Tochter Hedwig die Flucht in die USA geglückt, Lilli Wallach floh schon 1933 über England und lebte später auch in den USA. „Nachfahren der Familie Marx haben wir noch ab und zu in Linz gesehen.“, erinnerte sich Wölbert bezüglich der Spielgefährten der Mutter. Metzger und Viehhändler Joseph Marx lebte mit seiner Frau Selma und seinem Sohn Kurt Marx in einem Wohnhaus, das 1938 im Zuge des Novemberpogroms verwüstet und zu einem der beiden „Judenhäuser“ wurde, wo alle in Linz verbliebenen 19 Juden eingepfercht und vorinterniert wurden. Auch die drei Mitglieder der Familie Marx wurden Richtung Osten deportiert und dort ermordet. Steine zu ihrem Gedenken wurden bereits gefertigt, werden aber erst später verlegt.