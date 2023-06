Unbekannte stehlen Instrumente aus Auto Open-Air-Spontankonzert für bestohlene Musikerin auf dem Linzer Buttermarkt

Erst ein schönes Konzert auf der Bühne in Köln, dann der Schock, als der Applaus längst verklungen war: Der oft in der Region, beispielsweise mit der Pink-Floyd-Tribute-Band Any Color, auftretenden Saxofonistin Nadine Jagusch ist am vergangenen Samstag nach einem Konzert in Köln das Auto aufgebrochen worden. Unbekannte raubten ihr alle Instrumente sowie Technik und weiteres Equipment. Musikkollgen stellen darum jetzt ein Spontankonzert am Samstag, 17. Juni, 17 Uhr, in Linz auf die Beine. Mit dem Open-Air-Gig auf dem Buttermarkt wollen die Organisatoren Spenden sammeln, damit die Profimusikerin weiterhin ihrem Beruf nachgehen kann.