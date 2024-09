Islamistisch motivierter Angriff in Linz Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes gegen Macheten-Angreifer

Wegen versuchten Mordes ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Koblenz gegen den 29-Jährigen aus Linz, der in der Nacht zum Freitag mit einer Machete und einem Messer bewaffnet versucht hatte, in die Linzer Polizeiwache einzudringen, um Polizisten zu töten. Wie Generalstaatsanwalt Harald Kruse von der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittwochnachmittag berichtete, werten die Ermittler aktuell vor allem umfangreiche digitale Daten aus, die Rückschlüsse zu den Lebensumständen des Mannes, zu seiner religiösen Umorientierung vom Christentum zum Islam sowie seiner Radikalisierung geben sollen.