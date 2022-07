Fahrer wollte sich Verkehrskontrolle entziehen : Quadfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Linzer Polizei

Sankt Katharinen Am Montagabend hat sich ein Quadfahrer mit der Polizei Linz in Sankt Katharinen eine Verfolgungsfahrt geliefert. Der Fahrer konnte zwar entkommen, einer Strafe entging er aber trotzdem nicht.

Als Polizisten am Montagabend gegen 23.15 Uhr in der Hochstraße in Sankt Katharinen einen 25-jährigen Quadfahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und ergriff die Flucht. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Während der Verfolgung durch die Orsteile Notscheid und Lorscheid sei es zu gefährlichen Manövern gekommen. So habe der Quadfahrer teilweise auf bis zu 100 Stundenkilometer beschleunigt. Da das sowohl für die Beteiligten als auch für Unbeteiligte gefährlich werden konnte, entschieden sich die Polizisten den Einsatz abzubrechen.