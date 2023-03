Aus für Projekt Stiftung stoppt Hospizprojekt am Franziskus-Krankenhaus in Linz

Vor gut einem Jahr hatte es geheißen, der Bauantrag sei genehmigt, die Umbauarbeiten stünden vor dem Start. Jetzt ist die Planung, am Franziskus-Krankenhaus in Linz ein stationäres Hospiz einzurichten, ad acta gelegt: Wie die Angela von Cordier-Stiftung am Donnerstag mitteilte, sind die Pläne für den Bau des Hospizes gestoppt. Als Grund nennt die Stiftung die „dramatisch gestiegenen Baukostenpreise“, die anhaltend unsichere Lage bei der Umsetzung von Bauprojekten und die Personalsituation. Angefallene Planungs- und Genehmigungskosten von mehr als 65.000 Euro werde die Stiftung entsprechend als Verlust abschreiben, so die Stiftung weiter.