Tradition aus dem 17. Jahrhundert in Linz In der Bunten Stadt klappert es in allen Gassen

Erfahrungsgemäß laufen über 200 Klapperjungen und –mädchen jeden Alters, hintereinander gereiht, drei Mal am Tag für die traditionelle Zeitansage durch Linz. In die Bunte Stadt soll das österliche Ritual mit den Kapuzinern gekommen sein, die sich 1627 in der Stadt niederließen. Die am Neutor aufgestellte Bronzefigur des Klapperjungen der Linzer Künstlerin Inge Heim erinnert an diesen uralten Brauch. Geklappert wird an beiden Tagen jeweils um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr. Treffpunkt ist das Neutor, am nordöstlichen Anfangspunkt der Altstadt.