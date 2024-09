Ermittlungen gegen islamistischen Täter dauern an Ihr Winzerfest lassen sich die Linzer nach dem Macheten-Angriff nicht nehmen

Das viertägige Winzerfest in Linz ist seit Jahrzehnten eines der Glanzlichter im Jahreskalender des Rheinstädtchens. Dass in der Nacht vor dem Eröffnungstag ein mit einer Machete und einem Messer bewaffneter Mann versucht, in die Linzer Polizeiwache einzudringen, um Polizisten zu töten, versetzt die Menschen in Linz in Alarmbereitschaft, wie Helmut Muthers, Bürgermeister der Stadt Linz, im Gespräch mit dem General-Anzeiger berichtet. Aber: Ein Grund für eine Absage des beliebten Volksfestes am Marktplatz sei die Attacke nicht gewesen, betont der Christdemokrat.