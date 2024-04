Kleinod mit Rheinblick Gerettet: Warum das Linzer Freibad auch 2024 öffnen kann

Es gibt viele in Linz die behaupten, dass sie mitten im Freibad – selbst oftmals an heißen Hochsommertagen – das vielstimmige Quaken von Fröschen vernehmen können. Handfeste Beweise für diese akustische Annahme gibt es hingegen nicht. Belegt ist hingegen, dass das im Sommer kühlende Kleinod mit Rheinblick seit 1933 existiert und aus einem Froschteich entstanden ist. Anders als in anderen Nachbarkommunen, wie etwa in Königswinter, kann der beliebte Treffpunkt in der Straße „Am Schwimmbad“ in diesem Jahr seine Pforten öffnen. Der Schwimmbetrieb für 2024 ist gerettet.