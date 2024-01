Sanierungspläne Linzer Rheintor soll Refugium auf Zeit für Kunst- und Kulturschaffende werden

Linz am Rhein · Die Arbeitsgruppe „Nutzung des Rheintores“ in Linz am Rhein möchte in die historischen Räume auch kulturelles Leben bringen. Die Idee: Kunstschaffende sollen die Räume zeitlich begrenzt nutzen können und dabei auch in einen besonderen Genuss kommen. Für das Vorhaben werden, besonders für den handwerklichen Bereich, noch Helfer gesucht.

24.01.2024 , 16:00 Uhr

Architektin Barbara Bußmann erläutert interessierten Bürgern ihre Baupläne für die Sanierungsmaßnahmen des alten Zollhauses am Rheintor. Foto: Demnig von Weger





Von Carin Demnig von Weger