Geschichtsverein lädt ein : Literaturfest in Unkel startet mit Buch über Konrad Adenauer

Literaturfest in Unkel startet mit Buch über Konrad Adenauer

Unkel Der Geschichtsverein Unkel lädt vom 31. März bis 3. April zum dritten Literaturfest. Bei der Eröffnung steht ein Werk über den früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer im Fokus. Auch Wolfgang Kaes ist beim Literaturfest zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Endstation“.

Dichter und Schriftsteller wie Ferdinand Freiligrath oder Stefan Andres lebten und wirkten in Unkel. „Unsere Stadt hat eine lange literarische Tradition“, sagt Werner Geißler, der neue Vorsitzende des Geschichtsvereins Unkel. Und diesem Erbe verpflichtet, führt die Vereinigung vom 31. März bis zum 3. April ihr drittes Unkeler Literaturfest durch. Bedeutet: sieben literarische Veranstaltungen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Geißler: „Sie werfen ein neues Licht auf das Unkeler Geistesleben.“ Das Programm besteht aus alten Geschichten im neuen Gewand. Es gibt Nervenkitzel bei schaurigen Balladen, einen Krimi nach einer wahren Begebenheit im nahen Bad Honnef, einen musikalisch-literarischen Weinabend und neue Erkenntnisse über Konrad Adenauers Aufenthalt in Maria Laach.