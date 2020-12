Pachtverträge gekündigt : Endgültiges Aus für „Little Britain“ in Kretzhaus

Erpel Nun ist das Ende von „Little Britain“ in Kretzhaus besiegelt. Der Erpeler Gemeinderat kündigte Gary Blackburn die Pachtverträge. Hoffnung gibt es doch für die skurrile Ausstellung: Es werden Ausweichflächen gesucht.

Nach dem Ende der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens ist nun auch das Ende von „Little Britain“ in Kretzhaus besiegelt. Das spleenige Freilichtmuseum, das der kauzigen Brexit-Gegner Gary Blackburn an der L 253 in Kretzhaus zum größten Teil auf von der Gemeinde Erpel gepachtetem Grund aufgebaut hat, ist Geschichte. Einstimmig folgte der Erpeler Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres dem Empfehlungsbeschluss des Hauptausschusses und kündigte dem Chef der Baumdienst Siebengebirge GmbH bis März 2021 die Pachtverträge für die gemeindeeigenen Flächen entlang des Wanderwegs vom Kasbachtal auf die Linzer Höhe.