„Little Britain“ Ein Fest für Diana und die Queen in Vettelschoß

Es ist im besonderen Wortsinne ein Schmuckstück: Der Verlobungsring, mit dem der britische Thronfolger und heutige King Charles III. um die Hand seiner Angebeteten, der als Erzieherin in London arbeitenden Diana Spencer anhielt, zählt zu den markantesten und berühmtesten Ringen auf der Welt überhaupt. Beim Prinzessinnen- und Königinnenfest im Secret Garden das „The Little Britain Inn Hotels“ in Vettelschoß veranstaltete, bekamen die ersten Besucher ein prachtvolles Duplikat dieses royalen Geschmeides geschenkt.