„Es kommt immer näher“ So ist die Stimmung in Linz nach dem Macheten-Angriff auf die Polizeiwache

Es ist ruhig an diesem Montagvormittag in der Linzer Innenstadt. Die Stände des Winzerfestes rund um den pittoresken Marktplatz sind noch verwaist. Am Nachmittag und bis zum Abend werden sie für den den ein oder anderen Schoppen am letzten Tag des Winzerfestes, das am Freitag begonnen hatte, öffnen. Ruhe herrscht auch etwas oberhalb der Altstadt in der Straße Am Konvikt – fast so, als hätte es den islamistisch motivierten Angriff auf Polizisten am Freitag nicht gegeben.