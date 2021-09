Anschließend auf Autodächer eingeschlagen : Mann verursacht Unfall in Erpel und wartet mit hochgelegten Beinen

Der 49-Jährige stand wohl unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Symbolfoto). Foto: Holger Hollemann/Archiv

Erpel/Bonn Nach einem Unfall in Erpel soll ein 49-Jähriger statt zu helfen mit hochgelegten Beinen im Auto gewartet haben. Später schlug er in Bonn auf Autodächer ein. Er kam in Gewahrsam.



Ein Autofahrer soll in Erpel im Kreis Neuwied einen Unfall verursacht, sich nicht um eine Verletzte gekümmert, einen Polizisten attackiert und wenig später im nahe gelegenen Bonn auf Autodächer eingeschlagen haben. Der 49-Jährige verlor am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 42 bei Erpel die Kontrolle über seinen Transporter, geriet so in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin eines der entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen, der Unfallverursacher und ein Beifahrer aus dem weiteren Wagen wurden leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, saß der 49-Jährige der Mitteilung zufolge bei lauter Musik und mit hochgelegten Beinen in seinem Fahrzeug, anstatt sich zu kümmern. Bei der Überprüfung seiner Personalien trat der Mann laut Polizei einem Beamten gegen den Brustkorb.

Den Angaben zufolge stand er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Später war der zwischenzeitlich freigelassene Mann noch zu Fuß in Bonn-Ramersdorf unterwegs und schlug dort auf Autodächer ein. Daraufhin kam er in Polizeigewahrsam.

(dpa)