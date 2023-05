Veranstalter zieht positive Bilanz Windhagen-Marathon mit Spenden-Überraschung

Der Erlös der Veranstaltung, der sich aus den Startgeldern und Spenden speist, wird in diesem Jahr in Absprache mit der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. auf drei Projekte verteilt. „Es ist wieder eine beachtliche Summe zusammengekommen“, freute sich Mario Höß, Organisationsleiter des Windhagen-Marathon. Die genaue Summe will Höß aber noch nicht nennen. „Ich will die Empfänger der Spenden überraschen“.