GA-Winterwanderung von Neuwied nach Linz : Der Martinsweg gibt Impulse zum Innehalten

Der Martinsweg am Mittelrhein

Der Martinsweg am Mittelrhein führt in zehn Etappen von Neuwied-Engers bis nach Linz. Die insgesamt knapp 40 Kilometer lange Pilgerstrecke kann in beiden Richtungen und in einzelnen Etappen oder am Stück begangen werden.

Die Basis-Strecke mit einfachen, sicheren Wegen ist für Familien mit Kindern, Rollstuhlfahrer und langsamere Pilger geeignet, zusätzlich gibt es eine anspruchsvolle Alternativstrecke sowie eine für Radfahrer. An allen Etappen stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Alle Start- und Zielorte sind zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Deutsche Bahn) erreichbar.

Der Weg ist nicht eigens ausgeschildert. Eine genaue Beschreibung und weitere Infos gibt es im Internet unter www.martinsweg-am-mittelrhein.de. Zudem ist eine Broschüre erhältlich, die gegen zwei Euro für Verpackung und Versand unter martinsbroschuere@web.de bestellt werden kann.