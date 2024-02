Demo auf dem Willy-Brandt-Platz Menschen gehen in Unkel für die Demokratie auf die Straße

Der Ort der Kundgebung hätte besser kaum gewählt sein können: Ein buntes Bündnis aus Bürgern, Vereinen und Parteien rief in Unkel zu einer Kundgebung für Demokratie und Toleranz sowie gegen Rechtsextremismus auf, und die Menschen kamen am Sonntagabend auf dem Willy-Brandt-Platz zusammen – jenes Areal in der Unkeler Altstadt, welches nach dem Friedensnobelpreisträger und früheren Bundeskanzler benannt ist.