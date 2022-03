Bauministerin Geywitz in Unkel : Chancen für den Kreis Neuwied durch Bonn-Berlin-Vertrag

Wie kurz die Wege in der Region sind, demonstrierte Clemens Freiherr von Weichs zur Wenne (v. l.), Hausherr der Burg Unkel, Bundesbauministerin Klara Geywitz und Landrat Achim Hallerbach. Foto: Frank Homann

Unkel Blauer Himmel, Sonnenschein und Rheinpanorama mit Siebengebirgsblick: Auftaktbesuch von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in Unkel zur Weiterentwicklung des Bonn-Berlin-Vertrags. Kreis Neuwied sieht vor allem beim Thema Tourismus und Naherholung Chancen.

Keine Frage: Der Ort des ersten Treffens ist mit Bedacht gewählt. Im schlossähnlichen Herrendorfschen Haus, das auch Burg Unkel genannt wird, empfing Achim Hallerbach (CDU), Landrat des Kreises Neuwied, Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Die Berliner Ressortchefin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist von Amts wegen nämlich auch Bonn-Berlin-Beauftragte der Bundesregierung. Von der Dachterrasse des unweit des Rheins gelegenen Anwesens gewährte Hausherr Clemens Freiherr von Weichs zur Wenne der gebürtigen Brandenburgerin einen fantastischen Panoramablick auf den Rheinstrom und das Siebengebirge – und demonstrierte somit eindrucksvoll, wie nah die Wege in der Region Bonn und den dazugehörenden Kreisen Ahrweiler, Rhein-Sieg und Neuwied sind.

„Wir haben lange auf diese Gespräche gewartet und sind sehr froh, dass die neue Ministerin ihre Zusage eingehalten hat und so zügig in den Kreis Neuwied gekommen ist“, sagte Hallerbach. „Sie sehen selbst: Es gibt hier keine Grenzen in der Region – außer vielleicht den Rhein“, so der CDU-Politiker. Zu einem Gespräch mit Geywitz‘ Vorgänger zur Entwicklung der Region sei es im Kreis Neuwied nie gekommen, sagte Hallerbach – ohne den Namen von Horst Seehofer (CSU) auszusprechen.

Fertiger Bonn-Berlin-Vertrag bis Ende 2025

Geywitz betonte, dass sie keine Zeit verlieren wolle. Die Sozialdemokratin möchte spätestens zum Ende der Legislaturperiode im Bund einen fertigen Bonn-Berlin-Vertrag vorlegen. Um ein „Auf-die-lange-Bank-Schieben zu verhindern“, wolle sie nun mit den Kommunen ins Gespräch kommen und zu einem abgestimmten Vorschlag mahnen. „Ich habe den Eindruck, dass die Protagonisten da schon auf einem guten Weg sind“, so die Ministerin.

Inhaltlich, so betonten beide Seiten, geht es darum, dass die Stadt Bonn sowie die Landkreise Ahrweiler, Rhein-Sieg und Neuwied den vor bereits 28 Jahren geschlossenen Bonn-Berlin-Vertrag in seinen Grundzügen nicht antasten, ihn aber fortschreiben wollen mit dem Ziel, dass sich die Region zum Vorteil des gesamten Landes weiterentwickeln kann.

„Als Kreis Neuwied können wir Wohnraum und Naherholung anbieten“, sagte Hallerbach und fügte hinzu: „Wir möchten darüber hinaus aber auch unsere eigenen Stärken und Kompetenzen besser in die Region einbringen und insbesondere die Vernetzung und die Anbindung ausbauen.“

Zusammenarbeit der Tourismusagenturen wünschenswert

Vorstellbar, so der Landrat, sei etwa in Sachen Naherholung eine engere Zusammenarbeit der vorhandenen Einrichtungen, wie der touristischen Regionalagentur Westerwald Touristik-Service und der Tourismus Siebengebirge. Zusätzliche Themen und Aktivitäten sollten dazu dienen, die Region Bonn enger zu vernetzen und abgestimmte Angebote „auch für unsere Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln“, so der CDU-Politiker.

Besonders wichtig sei für den Kreis Neuwied allerdings die Verkehrssituation. Mit Blick auf die vielen Pendler werde sehr schnell deutlich, dass der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Norden des Kreises Neuwied dringend notwendig ist. Konkrete Pläne hat Hallerbach bereits vor Augen: „So denken wir an die Priorisierung des Ausbaus der B 42 im Bundesverkehrswegeplan, aber im Hinblick auf den Klimaschutz auch an zusätzliche Park-and-Ride-Plätze, den Bau von Radschnellwegen und die Anbindung an den Straßenbahnverkehr aus dem Süden Bonns und des Flughafens“, sagte der Landrat dem General-Anzeiger.