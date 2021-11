Konzert in der Villa von Sayn in Rheinbreitbach : Mit „Courage“ an Beethovens Kammermusik

Konzert in der Villa von Sayn in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach Mit ihrem Programm „Courage“ überzeugten die Cellistin Verena Sennekamp und Pianist Daniel Kramer bei ihrem Konzert in der Villa von Sayn in Rheinbreitbach.

„Sperrig, aber hochinteressant“, führte die Cellistin Verena Sennekamp die Beethoven-Sonate für Klavier und Violoncello in D-Dur vor dem Konzert ein. Und das war gut so.

Das ausverkaufte Kammermusikkonzert „Courage“ mit Werken von Ludwig van Beethoven, Mélanie Bonis und Johannes Brahms, gespielt von Verena Sennekamp (Cello) und Daniel Kramer (Klavier), war ein musikalischer Höhepunkt der Veranstaltungen des Förderkreises Obere Burg Rheinbreitbach. Der Vorsitzende Günter Ruyters zeigte sich erfreut, dass seit Juni wieder Programm stattfinden könne, wenn auch in alternativen Veranstaltungsräumen. So hätten sich sowohl die evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde mit ihren Räumen in Rheinbreitbach als auch die Villa von Sayn als geeignet erwiesen.

Künstler wollen mit Programm Mut zeigen

„Normalerweise beginnen wir mit der Musik“, sagte Sennekamp zu den Besuchern in der Villa von Sayn. Doch Beethovens anspruchsvolle Kammermusik sei leichter mit ein paar Worten zum Werk zu verstehen. Wie der Komponist wollten auch die beiden Künstler mit ihrem Programm „Courage“ Mut zeigen, in diesen auch für die Kultur schweren Zeiten Ideale zu verwirklichen: Sie spielten zur Erklärung aus dem dritten Satz ein paar fugierte Melodien samt Dissonanzen an. In der Tat war dieses Spätwerk Beethovens im Folgenden besser zu verstehen.