Bürgerinitiative gegen Umweltschäden durch die Bahn Bahnlärm-Netzwerk fordert neue Schienenpolster am Mittelrhein

Willi Pusch zeigte sich erfreut darüber, dass jetzt die Deutsche Bahn (DB) auf hochmoderne Technik setzt, um den Lärm an Schienenwegen zu reduzieren. So teste die DB sogenannte transparente Lärmschutzwände entlang der Gleise in Ahrensburg – im Südosten von Schleswig-Holstein gelegen. „Das Modell befindet sich zwar in der Entwicklung, ist aber eine weitere innovative Variante den Lärm zu reduzieren“, so Pusch. Der Einsatz von hochmodernen Metamaterialien ist „zwar noch in der Entwicklung, sollte aber in einem Pilotprojekt auch im Rheintal getestet werden“, fordert der Chef der Bürgerinitiative. Dieses sei „deutlich besser, als alles, was bislang eingebracht wurde“, findet Pusch.