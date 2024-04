Anklage gegen Mann aus Neuwied 34-Jähriger soll Ex-Freundin mit Hammer und Messer ermordet haben

Rund vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 48-jährigen Frau in Neuwied hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ihren früheren Lebensgefährten angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wirft sie dem 34-Jährigen vor, seine Ex-Partnerin in der gemeinsamen Wohnung von hinten zunächst fünfmal massiv mit einem Hammer angegriffen zu haben. Nachdem sein Opfer durch die Schläge zu Boden ging, soll der Angeklagte ihr mit einem Küchenmesser mehrere Stiche in den Rücken und einen Schnitt an der Kehle zugefügt haben.