Unfall im Kreis Neuwied Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Auf der Landstraße 272 bei Asbach im Kreis Neuwied ist am Freitag ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 14 Uhr aus Richtung Autobahn 3 in Richtung Asbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er laut Polizeibericht frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen zusammen. Durch den Unfall wurde der 60-jährige Motorradfahrer aus NRW tödlich verletzt worden, heißt es. Der Fahrer des Lastwagens erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.