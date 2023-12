SPD-Bundestagsfraktionschef im Willy-Brandt-Forum Mützenich nennt in Unkel Debatte um Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr „aufgeregt“

Dabei hob der promovierte Politikwissenschaftler, der seit 2019 an der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion steht, insbesondere auf das ausgeklügelte Vertragswerk der Abrüstungsverträge ab, dem es erneut Leben einzuhauchen gelte, so Mützenich. In der Diskussion nahm er Stellung zur „aufgeregten“ innenpolitischen Debatte um Äußerungen des Verteidigungsministers zur Ausrüstung der Bundeswehr sowie der gebotenen Verteidigungsfähigkeit des Landes bei gleichzeitiger diplomatischer Offenheit.