Nachschlagewerk zur Heimatgeschichte : Kreis Neuwied legt neues Jahrbuch vor

Kreis Neuwied Der Kreis Neuwied hat sein neues Heimatjahrbuch vorgelegt. Eine besondere Auszeichnung ist damit verbunden für den Unkeler Autor und langjährigen Archivar Rudolf Vollmer.

367 Seiten voller Geschichte und Geschichten: Das Heimat-Jahrbuch 2022 des Landkreises Neuwied ist erschienen und ab sofort in den Buch- und Zeitschriftenläden im Kreis Neuwied sowie in den Bürgerbüros der Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen erhältlich.

„Insgesamt sind es 33 gut recherchierte und reichlich bebilderte Beiträge zur Heimat- und Kulturgeschichte sowie Naturkunde“, sagte Landrat Achim Hallerbach bei der Präsentation des Buches in Leutesdorf. Das „Nachschlagewerk“ spannt den Bogen von den historischen Anfängen Isenburgs bis hinein in die 1970er-Jahre.

Leutesdorf auf dem Titel

Die Kirchspielverfassung von Bruchhausen ist ebenso ein Thema wie das Wiedische Cantonbuch von 1756. Auch wird beispielsweise an den Sommer 1911 erinnert, als extreme Temperaturen die Sterblichkeit in den Gemeinden des Kreises rapide steigen ließen. Das Heimatjahrbuch sei eine wichtige Dokumentation der Heimatgeschichte, unterstrich Hallerbach: „Das Buch ist auch ein Bekenntnis zur Region und bewahrt vieles, was sonst verloren gehen würde.“