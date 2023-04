Tierpfleger bauen zum Teil in Eigenleistung Neue Anlage für Kraniche und andere exotische Vögel im Zoo Neuwied

Im April 2021 begannen dann endlich doch die Bauarbeiten an dem Projekt, welche zum großen Teil in Eigenleistung erbracht wurden. „Die Probleme rissen jedoch nicht ab“, berichtet Hans-Dieter Neuer, der kaufmännische Leiter des Zoos. „Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 waren in der zweiten Jahreshälfte die Handwerksbetriebe der Region derart gebunden, dass es weitere Verzögerungen gab. Und der Krieg in der Ukraine mit der damit verbundenen Energiekrise sorgte dann schließlich im vergangenen Jahr für Lieferschwierigkeiten und enorme Preiserhöhungen auf dem Baustoffsektor“, erklärte der gelernte Architekt. „So wurden aus den ursprünglich veranschlagten wenigen Monaten dann ganze zwei Jahre Bauzeit, insgesamt viereinhalb Jahre ab der Bauantragstellung.“