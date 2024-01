Verbandsgemeinde Unkel Neue Konzessionsverträge für Gas und Wasser mit der BHAG: Was das für Kunden bedeutet

Mit der Bad Honnef AG ist der alte Netzbetreiber in der Verbandsgemeinde Unkel auch der neue, was für Stabilität sorge und Versorgungssicherheit schaffe, wie Kersten Kerl, Vorstand der Bad Honnef AG, sagt. Es hätte aber auch anders kommen und ein anderes Unternehmen den Zuschlag erhalten können. Das hätten die Kunden zu spüren bekommen, da sich mit dem Wechsel des Netzbetreibers und Versorgers auch die zuständigen Ansprechpartner geändert hätten. Und: „Wir hätten das Netz und die Rohrleitungen verkaufen müssen“, so Kerl. Neben dem ganzen Verkaufsprozedere dauert der Wechselprozess von einem Konzessionär zum anderen laut Kerl oft mehrere Jahre. Die Folge: Die Netze, die den Besitzer wechseln, würden „nur verhalten bewirtschaftet“, wie Kerl sagt.