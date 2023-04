Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche Neue Skateranlage im Bürgerpark Unkel ist fertig

Denn: Der Wunsch nach dem Skatervergnügen war groß, die nächste Bahn gibt es erst in Bonn, so Kochs Sohn Otto. Also machte sich die Initiative an die Arbeit. „Das Becken für Nichtschwimmer war verschlammt, zugewachsen.“ Es wurde Ordnung geschaffen, die Fugen wurden geschlossen. „Dank zahlreicher privater Spenden und der erfolgreichen Crowdfunding Kampagne mit der großzügigen Unterstützung durch die VR-Bank Rhein/Mosel konnten einige große und kleine Elemente für den Skatepark angeschafft und hergerichtet werden“, so Koch. Allein die große Halfpipe kostete 5.000 Euro. Inzwischen sind alle Rampen sicherheitstechnisch abgenommen.