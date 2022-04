Kauf- und Tauschbörse der Eisenbahnfreunde Wied Rhein : Neustart nach Corona lockt viele Fans der kleinen Loks an

Neustart nach Corona lockt viele Fans der kleinen Loks an

Unkel Zwei Jahre hat Corona auch die Aktivitäten der Eisenbahnfreunde Wied Rhein ausgebremst. Die erste Kauf- und Tauschbörse nach der Zwangspause zog nun umso mehr Interessenten an. Im Bürgerhaus in Unkel-Heister wurde dabei auch nach Herzenslust gefachsimpelt.

Schienen, Zubehör, Fachliteratur und jede Menge Waggons und Lokomotiven – es dürften mehrere tausend Einzelteile gewesen sein, die am Sonntag im Bürgerhaus in Heister angeboten wurden. Erstmals seit 2020 hatten die Eisenbahnfreunde Wied Rhein wieder ihre beliebte Kauf- und Tauschbörse ausgerichtet. Zehn Aussteller waren der Einladung gefolgt und boten ihre Schätzchen an.