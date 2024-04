Haus in Heddesdorf ist unbewohnbar 39-Jähriger verstirbt nach Hausbrand in Neuwied im Krankenhaus

Update | Neuwied · Der Brand eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten in Neuwied-Heddesdorf am Donnerstag hat jetzt ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei berichtet, ist ein 39 Jahre alter Bewohner, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, an seinen schweren Verletzungen gestorben.

14.04.2024 , 17:24 Uhr

Ein 39 Jahre alter Mann aus Neuwied, der nach einem Hausbrand schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, ist jetzt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Foto: dpa/Marijan Murat





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge