Erpeler finden einen neuen Gott – für ihr Weinfest Dominik Schwager übernimmt Bacchus-Amt von seinem Vater

Die neue Regentin des Weines in Erpel reitet, macht Yoga, erkundet gerne die Welt auf ihren Reisen und sie mag am liebsten Blauen Portugieser Rosé Feinherb. Zur Krönung mit der prächtigen Krone sagte sie: „Drum hebt das Glas und stoßt mit mir an – so wie man es nur in Erpel kann.“ Ein schöner Auftakt für die kommenden weinseligen Tage in Erpel im September.