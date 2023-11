Lagerhallen im Bereich Neuwied Drogenlabor mit Amphetamin im Millionenwert entdeckt

Ermittler haben im Raum Neuwied ein Drogenlabor mit Amphetamin im Millionenwert entdeckt. In dem hochprofessionell ausgestatteten Labor in einer Lagerhalle sei Amphetamin hergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz am Dienstag mit. Das Labor sei bereits am 12. Oktober entdeckt worden. Darin fand die Polizei eine große Menge Amphetamin-Base, die sich zur Produktion von etwa 500 Kilogramm Amphetamin in Pastenform eignet.