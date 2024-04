Haus unbewohnbar Ein Schwerverletzter bei Dachstuhlbrand in Neuwied

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Neuwied ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten in den frühen Morgenstunden alarmiert, weil ein Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen war. Der Schwerverletzte sowie zwei weitere Bewohner des Hauses wurden demnach mit leichten Verletzungen von den Einsatzkräften gerettet. Ein Hausbewohner konnte sich selbstständig befreien.