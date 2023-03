Immer mehr Risse in Neuwied Nutztierhalter fordern Abschuss von „Problemwolf“

Umso dringlicher sei aus seiner Sicht ein bundeseinheitliches Wolfsmanagement und Monitoring, zum Beispiel nach dem Vorbild Niedersachsens, durch die Landesjägerschaft und ebenso eine zügige und unbürokratische Bestandsregulierung. „Ohne eine grundlegende Veränderung der Wolfspolitik wird es zu nicht umkehrbaren Strukturbrüchen in der Weidetierhaltung kommen. Den Einstieg in ein aktives Bestandsmanagement trotz vorhandener EU-rechtlicher Möglichkeiten nicht umzusetzen, führt zu einem breiten Ausstieg aus der Weidetierhaltung und zu einem massiven Verlust an Biodiversität und der Akzeptanz bei den Menschen in ländlichen Regionen“, findet Eul. „Ein ‚Zurück in die Ställe‘ gibt es für uns nicht. Wir halten unsere Tiere so, wie es der Verbraucher von uns erwartet und es dem Tierwohl entspricht.“