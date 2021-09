Kurioser Einsatz in Neuwied : Vermeintlicher Einbrecher war nur ein Staubsaugroboter

Neuwied Ein Bewohner in Neuwied hat in der Nacht verdächtige Geräusche gehört, sich in sein Schlafzimmer eingeschlossen und die Polizei verständigt. Einen Einbrecher entdeckten die Beamten allerdings nicht.



Ein nächtlicher Einbrecher in einem Haus im Neuwieder Stadtteil Oberbieber hat sich als Staubsaugroboter herausgestellt. Ein Bewohner hatte verdächtige Geräusche gehört und geglaubt, Einbrecher seien im Haus unterwegs.

Er schloss sich deshalb in der Nacht zum Donnerstag ins Schlafzimmer ein und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Eine Streife entdeckte aber lediglich den Staubsaugroboter, der sich selbstständig gemacht hatte. Zuvor war es zu einem Stromausfall in mehreren Stadtteilen in Neuwied gekommen.

Aufgrund des Stromausfalls registrierte die Polizei „unzählige Anrufe“. Zudem lösten gleich mehrere Einbruchmeldeanlagen aus. Einen Einbruch gab es aber in keinem Fall.

(dpa)