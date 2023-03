So gesehen zum „Vogel des Glücks“ Zoo Neuwied widmet dem Kranich einen ganzen Tag

Glück, so befand Aristoteles, sei „das höchste Ziel menschlichen Lebens“. Ein wenig profaner hält es der Duden und definiert Glück als „angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat“. Was jeder Einzelne als Glück empfindet, ist freilich höchst individuell. Ein Treffen mit alten Freunden, eine Mußestunde bei Kerzenschein, ein gutes Buch in der Hängematte: Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die jenes wohlige Gefühl vermitteln, welches man trefflich Glück nennt.