Koordinierungsgruppe gebildet : Neuwieds Kreisverwaltung bereitet sich auf mögliche Gaskrise vor

Neuwied Der Kreis Neuwied hat eine „Koordinierungsgruppe Stab“ gebildet, um einen Überblick zu bekommen, wie Kitas, Schulen und Pflegeinrichtungen im Falle einer Energiekrise aufgestellt sind. Und es sollen Szenarien erarbeitet werden, wie im Notfall reagiert werden kann.

Dafür sei es zum einen wichtig, zu klären, wie die Kreisverwaltung auch in Zeiten eines möglichen Gasmangels arbeitsfähig bleiben könne. Alle Abteilungsleiter in der Kreisverwaltung seien daher aufgefordert, in Einrichtungen und Institutionen in ihren Zuständigkeitsbereichen abzufragen, wer welche Energiequellen nutzt, wer eventuell alternative Möglichkeiten hat, Energie zu beziehen und wie Einsparungen vorgenommen werden können. „Wir brauchen einen Überblick wie Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas und soziale Einrichtungen versorgungstechnisch aufgestellt sind“, so Hallerbach. Fehlt es an Gas, könnte es auch zu einer Überlastung des Stromnetzes und zu längeren Stromausfällen kommen. „Dann müssen Notfallszenarien vorliegen“, so der Landrat.