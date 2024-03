Inselgymnasium seit fast zwei Jahren geschlossen Nonnenwerth-Eigentümer muss 2,1 Millionen Euro an das Land zurückzahlen

Nonnenwerth · Still war es rund um die Rheininsel Nonnenwerth geworden. Im Juli ist es zwei Jahre her, dass das dortige Franziskus-Gymnasium für immer seine Pforten schloss. Doch jetzt gibt es eine Millionenforderung an Inseleigentümer Peter Soliman.

20.03.2024 , 11:51 Uhr

Als auf Nonnenwerth die Welt noch in Ordnung war: Im Juli werden es zwei Jahre sein, die seit der Schließung des Inselgymnasiums vergangen sind. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge