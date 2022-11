Streit um Fördermittel des Landes : Muss Nonnenwerth-Träger Soliman 2,2 Millionen zurückzahlen?

Nonnenwerth Schon seit fast einem halben Jahr ist das private Franziskus-Gymnasiums auf der Rheininsel Nonnenwerth geschlossen. Streit gibt es jetzt um Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz.

Muss Peter Soliman, früherer Träger des privaten Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth, Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 2,2 Millionen Euro zurückzahlen? Exakt mit dieser Frage ist Ellen Demuth, Landtagsabgeordnete aus Linz, an die Landesregierung herangetreten. Wissen will die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, ob das Land seine Rückforderungsansprüche aus Zuwendungen für Baumaßnahmen am vormals bestehenden Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth gegenüber Soliman schon geltend gemacht hat.