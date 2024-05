Offene Ateliers in Unkel In 17 Unkeler Kunstateliers ist kreative Vielfalt zu bewundern

Unkel · Kulturstadt nennt sich Unkel: Die ist keine selbst ersonnene Fantasie oder gar Angabe, sondern es handelt sich um ein offizielles Signum des Landes. Wie vielfältig die Kultur des Rheinstädtchens ist, zeigt sich alljährlich bei den „Offenen Ateliers Unkel“. An 17 Stellen in ganz Unkel zeigen Kunstschaffende ihre Werke. Von solch einer Dichte an Ateliers können andere Kommunen allenfalls träumen.

05.05.2024 , 15:25 Uhr

Die „Offenen Ateliers Unkel“ werden mehr und mehr zum Besuchermagnet für Besucher aus nah und fern. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge