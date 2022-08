Nach coronabedingter Auszeit : Parkfest in Rheinbreitbach wird zum Besuchermagneten

Zum 41. Mal fand in Rheinbreitbach das Parkfest statt. Foto: Frank Homann

Rheinbreitbach Der Förderverein der Ortsvereine Rheinbreitbach hat jetzt erstmals nach der coronabedingten Auszeit sein Parkfest wieder ausgerichtet. Die Veranstaltung wurde zum Besuchermagneten.



Das letzte Augustwochenende hatte es in sich. Überall gab es Stadtfeste oder Großveranstaltungen. Auch der Förderverein der Ortsvereine Rheinbreitbach hat nun erstmals nach der coronabedingten Auszeit sein beliebtes Parkfest auf dem Platz vor der Oberen Burg wieder ausgerichtet. Zum 41. Mal hatten die Vereine alles dafür getan, um Bürgern und Besuchern an zwei Tagen fröhliche Stunden und ein geselliges Miteinander zu bereiten. „Wir hatten zunächst ein wenig Bedenken, wegen der zahlreichen Parallelveranstaltungen“, sagte Rainer Novak, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Doch diese Befürchtungen sollten sich nicht bewahrheiten.

Zum gelungenen Auftakt gehörte der Fassanstich am Festsamstagabend. Die Burgbläser sorgten mit ihren Klängen für gute Stimmung. Die lange Parknacht war eröffnet und wurde auch gleich zum Besuchermagneten. „Der Platz war richtig voll. Sogar, das Bier war alle“, so Novak lachend. Für den Sonntag war ausreichend Nachschub bestellt, sodass niemand bei recht warmen Spätsommertemperaturen durstig bleiben musste. „Es ist das Fest der Vereine, die das gemeinsame Leben in unserer Gemeinde prägen und gestalten. Es bringt die Menschen zueinander und fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit“, hatte Ortsbürgermeister Roland Thelen den Charakter des Parkfestes in einem Grußwort auf den Punkt gebracht.

Flohmarkt ist nicht mehr so groß wie früher

Insgesamt 14 Vereine hatten ihre Kräfte gebündelt und etwa an kleinen Fachwerkbuden kulinarische Schlemmerinseln und Getränkepilze aufgebaut. „Der Sonntag ist vor allem ein Fest für Familien“, erklärte Novak. Da in Rheinland-Pfalz noch Sommerferien seien, würde das Parkfest gerne als Ausflugsziel genutzt. Zumal auch für Kinder einiges geboten würde, wie die mobile Kletterwand. Ein großer Höhepunkt am Festsonntag war auch diesmal der traditionelle Flohmarkt. Doris Tillmann ist all die Jahre schon mit einem Stand dabei gewesen. Mit einem echten Chapeau Claque, einem Zylinder, stilvoll behütet, machte sie auf dem Flohmarkt eine gute Figur. „Allerdings war der Flohmarkt früher größer“, merkte Tillmann an. Rund 60 Prozent der Stände seien nicht mehr vertreten, so ihre Beobachtung. Möglicherweise hätten die Hofflohmärkte der vergangenen Jahre dazu beigetragen, dass weniger Aussteller auf die Straßenflohmärkte kämen. Die Schülerinnen Antonia, Mathilda und Franziska zeigten sich indes mit dem Verkauf sehr zufrieden. „Wir haben richtig viel verkauft“, freuten sie sich bereits in den Mittagsstunden des Flohmarkts. Bücher, Spielzeug, Kleidung und Geschirr waren der Renner.