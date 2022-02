Kabarettist Fatih Çevikkolu in Rheinbreitbach : Perspektivwechsel einmal anders

Kabarettist Fatih Çevikkolu in Rheinbreitbach

Mit viel Wortwitz unterhielt der Kabarettist Fatih Çevikkolu sein Publikum in Rheinbreitbach. Foto: Frank Homann

Rheinbreitbach Der scharfsinniger Wortkünstler Fatih Çevikkolu zeigte in Rheinbreitbach sein Soloprogramm „Fatih Morgana“.

Kabarett ist ein Denkraum - einer denkt vor, die anderen denken nach. So jedenfalls ordnete Fatih Çevikkolu im Laufe seines Auftritts im evangelischen Gemeindezentrum in Rheinbreitbach sein Metier ein. Çevikkolu und die Akteure des Förderkreises Obere Burg konnten sich jedenfalls darüber freuen, dass die Besucher sehr zahlreich gekommen waren, um den Denkraum „Fatih Morgana“ - so der Titel des Soloprogramms - zu nutzen.