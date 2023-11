Leonardusritt zur Oberen Burg Pferde und Reiterinnen reiten zum Segen nach Rheinbreitbach

Anny Baumann und Christa Bornheim versorgten die hungrigen Reiterinnen, sowie Besucherinnen und Besucher im Anschluss mit herzhaften Würstchen und heißen Getränken. Bei angeregten Gesprächen konnten sich alle Teilnehmenden über ihre gemeinsame Leidenschaft für Tiere austauschen und neue Kontakte knüpfen. Was sie verbindet, ist die Freunde am Reitsport. „Die Wertschätzung für die Tiere steht in ihrer Gemeinschaft stets an erster Stelle“, erklärte Claudia Prinz vom Organisationsteam des Segensritts. Die Veranstalter freuten sich bereits darauf, im nächsten Jahr erneut zahlreiche Tierliebhaber am ersten Novemberwochenende in Rheinbreitbach zu begrüßen, um gemeinsam die Segnung der Tiere und den Brauch zu feiern.