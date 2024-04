Generationswechsel Philip Rasbach ist neuer Kreisbeigeordneter im Kreis Neuwied

„Wir waren in der Verantwortung, frühzeitig die Weichen für die Nachfolge zu stellen, um eine reibungslose Weiterführung der Amtsgeschäfte zu gewährleisten“, so Hallerbach. Der künftige Kreisbeigeordnete ist derzeit Büroleiter in der Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach. Rasbach ist 36 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Familienvater. Er hat 2010 das duale Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH) an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen abgeschlossen. Rasbach war acht Jahre bei der Kreisverwaltung Neuwied tätig.