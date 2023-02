Installation im Unkeler Weinberg : „Pink Cloud“ von Martine Seibert-Raken versieht das Uhleklützje mit einem Farbtupfer

Eine rosa Wolke im Weinberg: Die Installation von Martine Seibert-Raken hebt sich ab vom Braun und Grün der Weinbergslage. Foto: Iris Zumbusch

Unkel Ein ungewöhnlicher Farbtupfer ist in Unkel am Felsen Uhleklützje zu sehen. Geschaffen wurde die Installation von der Unkeler Künstlerin Martine Seibert-Raken, die mit ihren Werken schon auf der Biennale in Venedig präsent war. Die „Pink Cloud“, die rosa Wolke, ist im Felsen jetzt fest verankert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Zumbusch

Das Unkeler Uhleklützje ist ein kleines Stück Felsen, das an einem Weinberg vorwitzig hervorspringt. Von Frühjahr bis Herbst, wenn die Weinreben in der guten Lage voll im Blatt stehen, lässt sich das Uhlekützje selbst von Ortskundigen nur erahnen. Im Winter ist der blanke Stein, der bei den Unkelern auch als Weinbergswahrzeichen gilt, gut zu erkennen.

Scott Krause (v.l.), Künstlerin Martine Seibert-Raken und Frank Schablewski stehen in Unkel vor dem Felsen Uhleklützje, auf dem sich im Hintergrund die „Pink Cloud“ abzeichnet. Foto: Iris Zumbusch

Doch noch etwas ist derzeit gut zu sehen: Wer vom Obsthof Stuxhof auf den Felsen schaut, erblickt darüber einen pinken Farbtupfer, der sich vom Grün der Weinbergsterrassen abhebt. Die Unkeler Künstlerin Martine Seibert-Raken hat diesen Farbtupfer, dessen wolkiger Körper aus Kaninchendraht besteht, erschaffen und an die markante Stelle gesetzt. Die „Pink Cloud“, also rosa Wolke, auf dem Felsen gehört zu einer Installationsreihe.

„Ich werde oft gefragt, ob das ein besonderer Baum ist, der da seit einiger Zeit wächst“, amüsierte sich Seibert- Raken bei der Vorstellung des Kunstwerkes im Stuxhof. Seibert-Raken beschrieb die Montage als Herausforderung. Dank der guten Kooperation mit der Verbandsgemeinde Unkel, Eigentümerin des Uhleklützje, sei der Kunstakt bestens gelungen. Die „Pink Cloud“ ist auf fünf Metallstäben befestigt und im Stein verankert. „Wir haben kräftig bohren müssen“, so die Künstlerin. Der Kaninchendraht ist mit pinker Farbe beschichtet.

Installationen in Deutschland und Italien

Die Installationsreihe gehört als 16. Teil zu der Serie „Once upon a time“, zu Deutsch „Es war einmal“, die Seibert-Raken vor Jahren an ausgewählten Plätzen in Deutschland und Italien geschaffen hat. „Der Titel der Serie bezieht sich in erster Linie auf den Prozess der Vergänglichkeit“, so Seibert-Raken, die 2019 bei der Biennale in Venedig präsent war. Die meist pinkfarbenen Gebilde aus Draht seien oft in der Natur zu finden. „In der Natur hat auch alles angefangen“, so die Künstlerin.

Sie sei viel in den Wäldern am Bonner Venusberg unterwegs gewesen, habe sich mit dem Leben früherer Bewohner der Region und der Magie in deren Geschichte befasst. „Wie haben die Menschen sich früher in der Natur bewegt?“ Zugleich gelte: „Man muss die Gegenwart neu gestalten, um in die Zukunft zu gehen“, so die Künstlerin. Zum Beispiel die Wahlheimat Unkel: Die Stadt sei voller Geschichten vieler Persönlichkeiten, habe großes Entfaltungspotenzial.