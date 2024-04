Unfall auf der A3 bei Asbach Autofahrer fährt in die Böschung und erleidet tödliche Verletzungen

Kurz vor 16 Uhr am Freitagnachmittag hat ein Fahrer eines Pkw auf der A3 bei Asbach im Landkreis Neuwied vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Richtung Köln fahrend kam er laut Angaben der Polizei Asbach aus noch ungeklärten Gründen vor dem Wiedtal von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in der Böschung der Autobahn.