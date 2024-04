Zuletzt in Waldbreitbach gesehen Polizei sucht vermisste 37-jährige Frau

Der Polizei liegen Hinweise vor, sich die junge Frau in die Niederlande begeben haben könnte. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich unter der 02631-8780 bei der Polizei Neuwied oder per E-Mail an ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de zu melden.