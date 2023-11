Staatsbesuch im Siebengebirge Präsidentenpaare genießen den Gang durchs herbstlich rheinromantische Unkel

Mit einer Schifffahrt über den Rhein und einem Gang durch das herbstlich rheinromantische Unkel haben Sauli Niinistö Präsident der Republik Finnland, und dessen Ehefrau Jenni Haukio ihren zweitägigen Staatsbesuch in Bonn und der Region fortgesetzt. In Begleitung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender legte das Rheinschiff „La Paloma“ am Anleger von Unkel an.