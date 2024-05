Premiere des Vorlesefestes „Unkel liest“ Ein Festival mit Willy Brandt, Droste-Hülshoff und rheinischem Lokalkolorit in Unkel

„In Unkel leben und sterben, was sonst?“ Der kurze, fragende Satz, der viel zu sagen imstande ist, stammt von dem mit Gerhard-Hauptmann-Preis, Adolf-Grimme-Preis sowie Literaturpreis von Rheinland-Pfalz ausgezeichneten Schriftsteller sowie Rundfunk- und Fernsehautor Leonhard Reinirkens. Das Sprachgenie, welches so unvergleichlich die Charaktere seiner Bücher mit der nötigen Menge Lokalkolorit zeichnen konnte, lebte von 1930, da war er gerade sechs Jahre alt, bis zu seinem Tod, 78 Jahre später im März 2008, in Unkel. Reinirkens ist nur einer der klugen Köpfe, dem die Entwicklungsagentur Unkel und die Stadt das neue Vorlesefestival „Unkel liest“ widmen. Denn: Im Mittelpunkt des literaturbeflissenen Tages am Pfingstsonntag, 19. Mai, stehen Texte, die in Unkel verfasst wurden oder in einer engen Beziehung zur Stadt stehen.