Einsatz für Flutopfer : Radsporttalent aus dem Kreis Neuwied sammelt Spenden für die Ahr

Für die Opfer des verheerenden Ahr-Hochwassers – unser Foto zeigt Bad Neuenahr unweit des Kurparks – sammelt Radsportler Sebastian Trimborn Spenden. Foto: dpa/Thomas Frey

Asbach Radsporttalent Sebastian Trimborn aus Asbach im Kreis Neuwied will Flutopfern an der Ahr helfen. Zwölf Stunden lang strampelt der 21-Jährige am 2. Januar mit anderen Radsportlern auf einer virtuellen Plattform, um Spenden zu sammeln.